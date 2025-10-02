Il pasticcio del governo su Arera da evitare oggi

Al primo punto dell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questa sera c’è il decreto per la proroga dell’attuale collegio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il pasticcio del governo su Arera, da evitare oggi - Il Consiglio dei ministri proroga l'attuale collegio dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nonostante la scadenza prevista da sette anni. Come scrive ilfoglio.it

pasticcio governo arera evitareArera, blitz del Governo: decreto d’urgenza in CdM per prorogare i vertici fino a dicembre - La decisione arriva per evitare la paralisi dell'Authority in attesa delle nuove nomine. Lo riporta energiaoltre.it

