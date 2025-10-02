Il parere del pediatra sull’unica cosa di cui i genitori dovrebbero davvero occuparsi | Il resto è già scritto

In un video condiviso su TikTok, il pediatra e padre di sette figli Michael Milobsky ha invitato i genitori a liberarsi dal peso della perfezione: non sono i piccoli errori quotidiani a determinare il futuro dei figli, ma il contesto in cui crescono, dalle scuole alle amicizie. Ai genitori resta quindi il compito più prezioso: offrire amore, calore e sostegno per supportarli nella crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Casalecchio una madre denuncia la revoca del cambio di sezione per la figlia di 3 anni, nonostante il parere del pediatra e le comunicazioni comunali. La famiglia è pronta a mostrare documenti e chiede risposte. - facebook.com Vai su Facebook

