Il parere del pediatra sull’unica cosa di cui i genitori dovrebbero davvero occuparsi | Il resto è già scritto

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video condiviso su TikTok, il pediatra e padre di sette figli Michael Milobsky ha invitato i genitori a liberarsi dal peso della perfezione: non sono i piccoli errori quotidiani a determinare il futuro dei figli, ma il contesto in cui crescono, dalle scuole alle amicizie. Ai genitori resta quindi il compito più prezioso: offrire amore, calore e sostegno per supportarli nella crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parere - pediatra

parere pediatra sull8217unica cosaIl parere del pediatra sull’unica cosa di cui i genitori dovrebbero davvero occuparsi: “Il resto è già scritto” - In un video condiviso su TikTok, il pediatra e padre di sette figli Michael Milobsky ha invitato i genitori a liberarsi dal peso della perfezione: non ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Parere Pediatra Sull8217unica Cosa