Il Parco Nazionale del Gargano scommette sul turismo d’avventura

Sfruttare le previsioni di crescita ed espansione del cosiddetto ‘turismo d’avventura’ come occasione di sviluppo per le piccole e medie imprese legate all’industria turistica. È l’obiettivo del programma Interreg Transfrontaliero ‘Ascend’, di cui il Parco Nazionale del Gargano è partner. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

