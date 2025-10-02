Il Parco Nazionale del Gargano scommette sul turismo d’avventura

Foggiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfruttare le previsioni di crescita ed espansione del cosiddetto ‘turismo d’avventura’ come occasione di sviluppo per le piccole e medie imprese legate all’industria turistica. È l’obiettivo del programma Interreg Transfrontaliero ‘Ascend’, di cui il Parco Nazionale del Gargano è partner. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

