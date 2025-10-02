Il parco Gioeni riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione

Il parco Gioeni di Catania ha riaperto ufficialmente le sue porte ai cittadini presentandosi con un nuovo look, caratterizzato da ampi spazi verdi, percorsi più fruibili e aree rinnovate pensate per il tempo libero e il benessere collettivo. Dopo mesi di interventi di riqualificazione, il polmone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, riapre il Parco Gioeni: nuovo look, 2000 alberi e spazi verdi rinnovati – FOTO

