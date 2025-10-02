Il parco giochi continua ad essere chiuso

Lanazione.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta per ora ancora chiuso il parco giochi “Arcobaleno“ della frazione massarosese di Piano di Conca, dov’era stata promessa "riapertura entro fine settembre" (. così ci aveva detto la sindaca Simona Barsotti quando interpellata sull’argomento qui sulle pagine de La Nazione ormai più di un mese fa). Però siamo arrivati ad ottobre ed il parchetto è sempre chiuso. In realtà molti ragazzi della zona ci entrano lo stesso per svagarsi un po’, specialmente nel campo da calcetto. Ma il luogo sarebbe interdetto al pubblico, con ordinanza ufficiale, perché ci sono quasi tutti i giochi e le attrezzature rotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il parco giochi continua ad essere chiuso

© Lanazione.it - Il parco giochi continua ad essere chiuso

In questa notizia si parla di: parco - giochi

Grosseto, parco giochi invaso dai rifiuti: “Alcol a portata di bambini e sporcizia sparsa a terra”

Giochi nel parco nel parco. Sono recintati ma accessibili

Vandalizzato il nuovo parco giochi: il Comune di Lanciano sporge denuncia

parco giochi continua essereIl parco giochi continua ad essere chiuso - Resta per ora ancora chiuso il parco giochi “Arcobaleno“ della frazione massarosese di Piano di Conca, dov’era stata promessa ... Da lanazione.it

parco giochi continua essereVIDEO. A Siracusa il primo parco giochi inclusivo-pedagogico di Sicilia - Taglio del nastro a Siracusa, nella riqualificata area dei Villini, lato via Malta, che è adesso la casa di un nuov ... siracusaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parco Giochi Continua Essere