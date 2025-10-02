il parco giochi continua ad essere chiuso

Resta per ora ancora chiuso il parco giochi “Arcobaleno“ della frazione massarosese di Piano di Conca, dov’era stata promessa "riapertura entro fine settembre" (. così ci aveva detto la sindaca Simona Barsotti quando interpellata sull’argomento qui sulle pagine de La Nazione ormai più di un mese fa). Però siamo arrivati ad ottobre ed il parchetto è sempre chiuso. In realtà molti ragazzi della zona ci entrano lo stesso per svagarsi un po’, specialmente nel campo da calcetto. Ma il luogo sarebbe interdetto al pubblico, con ordinanza ufficiale, perché ci sono quasi tutti i giochi e le attrezzature rotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

