Il Paradiso delle Signore 10 Puntata del 3 ottobre 2025 | Umberto pronto a smascherare Marcello e Rosa ma

Comingsoon.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 ottobre 2025 vedremo Umberto pronto a mostrare ad Adelaide il tradimento di Marcello ma i suoi piani falliranno. inaspettatamente! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rai1. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

