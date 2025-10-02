Il papà di Giménez | Ha scelto il Milan tra sette opzioni È contento | sta vivendo un sogno
Christian 'Chaco' Giménez, papà di Santiago, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha parlato del momento che vive il 'Bebote' in rossonero a 'Por mis Pelotas'. Ecco alcune importanti rivelazioni sul recente passato e anche sul presente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: scelto - milan
“Ho scelto Milan immediatamente, era il mio bambino preferito da bambino”
Brown ha scelto Mourinho, niente Milan: ecco perché | CM.IT
Incredibile Milan, sfuma l’affare già chiuso: ha scelto un’altra destinazione
Papà Gimenez: "Santi ha scelto il Milan tra 7 opzioni. Mi ha detto che i gol arriveranno" - X Vai su X
Avevo scelto da @lamari_creative_shopping questo abito di @hanamidor per la Milan Fashion Week: il tempo tiranno mi ha fatta desistere, orientandomi verso quello melanzana pubblicato ieri. Un gran peccato. Piace anche a voi SÌ o NO? Scarpe @gielleviar - facebook.com Vai su Facebook