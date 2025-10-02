Il Frosinone sembra viaggiare su una nuvola, per Lescano gol e assist a Padova. Il Pescara adesso ha un'anima. Da Palermo e Venezia ci si aspetta di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il pagellone di Serie B: la prodezza di Tiritiello è da 7,5. Bari, Caserta già a un bivio: 5,5