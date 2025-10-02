Il pagellone di Serie B | la prodezza di Tiritiello è da 7,5 Bari Caserta già a un bivio | 5,5
Il Frosinone sembra viaggiare su una nuvola, per Lescano gol e assist a Padova. Il Pescara adesso ha un'anima. Da Palermo e Venezia ci si aspetta di più.
In questa notizia si parla di: pagellone - serie
CdS – Calciomercato Serie A, il pagellone con tutti i voti alle squadre dopo gli acquisti e le cessioni estive
Il pagellone di Serie B: Coda, 7, record senza sorrisi. Pescara fragile, 5
Calciomercato Juve, il pagellone della sessione estiva: i bianconeri avranno uno dei migliori attacchi in Serie A ma a centrocampo… Il voto stupisce
Serie B, 6ª giornata: squalificati Bianco e Pagliuca. Tutte le decisioni del Giudice Sportivo - Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo le gare della 6ª giornata del torneo. Da tuttomercatoweb.com
Serie B, Monza-Padova: le pagelle degli uomini di Andreoletti - San Juanito Varas regala tre punti di platino, questa squadra va al ritmo del cuore di Pietro Fusi. Riporta padovaoggi.it