OpenAI ha lanciato una nuova app smartphone, per adesso accessibile solo su invito, che utilizza il generatore sia testuale che video di Sora 2, soprattutto per fronteggiare le nuove risorse Meta e TikTok in termini di video AI-generated. Secondo l’azienda, si tratta di un sistema “più accurato dal punto di vista fisico, realistico e più maneggiabile rispetto ai precedenti”. Il video di presentazione, della durata di due minuti, ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni utenti hanno definito i risultati “inquietanti” e “senza anima”. Uno degli sviluppatori di Sora, Gabriel Peteon, ha mostrato come sia possibile creare video fotorealistici di persone comuni o personaggi pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nuovo progetto di OpenAi è inquietante e senza anima”: l’azienda di Sam Altman lancia una nuova app per generare video con intelligenza artificiale