Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona Roberto Pivotto

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Lo ha definito come un “ritorno a casa” il suo nuovo incarico presso la Compagnia dei Carabinieri di Cortona. Stiamo parlando del Capitano Roberto Pivotto che nei giorni scorsi ha fatto visita al sindaco Agnelli il quale gli ha dato il benvenuto, anche via social, della nostra Città. Pivotto, infatti, è stato già al timone della compagnia cortonese nel 2019 per un breve periodo, successivamente ha assunto ruoli fuori regione e da pochi giorni è stato nominato al comando della compagnia che opera in tutta la Valdichiana aretina. “E’ stata una bella esperienza” – racconta il Capitano Pivotto – “che mi ha regalato bellissimi ricordi del lavoro svolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

