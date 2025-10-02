Il nipote di Lord Byron rende omaggio alla piccola Allegra morta nel convento 203 anni fa
Non solo la visita al Museo di Ravenna dedicato al nonno: sabato scorso a Bagnacavallo il nipote del poeta Lord Byron si è recato presso il convento di San Giovanni Battista, dove nel 1822 morì Allegra Byron, figlia illegittima del grande poeta inglese, all’età di 5 anni e 3 mesi. La bambina si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: nipote - lord
La donna, nipote del boss di Bari, è stata arrestata era con il cugino Christian - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Monte Sant'Angelo, il nipote del boss Ricucci ucciso in auto: cadavere abbandonato tra i boschi - X Vai su X
Il nipote di Lord Byron rende omaggio alla piccola Allegra, morta nel convento 203 anni fa - Dopo oltre due secoli dalla morte della figlia del poeta inglese, il discendente Lord James Byron ha visitato il convento di San Giovanni a Bagnacavallo ... Lo riporta ravennatoday.it
Il bastone da passeggio di Lord Byron entra tra i cimeli del museo dedicato al grande poeta inglese - Robin Byron, accompagnato dalla moglie, ha fatto visita ai musei Byron e del Risorgimento di Ravenna, portando in dono il bastone da passeggio appartenuto ... Riporta ravennaedintorni.it