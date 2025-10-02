Il Napoli vincerà lo scudetto | l’ex Juve è convinto sentenza netta

Spazionapoli.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il pronostico di un ex calciatore della Juventus su chi sarà il club a trionfare in Serie A alla fine della stagione corrente Il Napoli è ripartito alla grande in Champions League, dopo il ko esterno nell’esordio contro il Manchester City di Pep Guardiola. I primi tre punti europei sono arrivati grazie alla vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona di ieri sera. Gli azzurri hanno creato poco ma ottenuto il massimo, in una serata in cui Kevin De Bryune e Rasmus Hojlund si sono presi le luci della ribalta. Il prossimo impegno per i partenopei sarà in Serie A, in casa contro il Genoa di Vieira. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

il napoli vincer224 lo scudetto l8217ex juve 232 convinto160sentenza160netta

© Spazionapoli.it - “Il Napoli vincerà lo scudetto”: l’ex Juve è convinto, sentenza netta

In questa notizia si parla di: napoli - vincer

Conte canta Napoli: "Cagliari? Scurdammoce 'o ppassato. Meret, Buongiorno, Scudetto e Champions..." - Sicuramente è una gioia ritrovarsi dopo 3 mesi da quel 23 maggio contro il Cagliari, momenti di grande ... Segnala tuttosport.com

Napoli, muro da scudetto: i numeri record della difesa di Conte - Parlano i numeri che esaltano il Napoli e la sua dolce compagna di trionfi, la difesa, segreto ... Da corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Vincer224 Scudetto L8217ex