La legge di Lavoisier. Uno dei postulati più famosi della scienza è quello che prende il nome dal suo scopritore, Antoine-Laurent de Lavoisier: dopo una serie di esperimenti, questo chimico francese del XVIII secolo dimostrò che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ecco, questa legge è applicabile ed è applicata in tantissime discipline. E ora è applicabile anche al calcio e al Napoli 202526, ovvero una squadra che sta vivendo una metamorfosi molto profonda. In questo senso, la partita contro lo Sporting ha lanciato dei segnali eloquenti. Primo tra tutti l’impatto decisivo, per la prima volta al di là dei calci piazzati da quando è arrivato a Napoli, di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non ha ancora trovato l’abito migliore, è una squadra in trasformazione