Il Museo Luigi D’Agostino Ginetto di Verona ospita la mostra Ferro e Realtà Velate di Gibo

Dal 5 ottobre al 9 novembre 2025, il Museo Luigi D’Agostino “Ginetto” di Verona ospiterà la grande esposizione “Ferro e Realtà Velate di Gibo”, dedicata al maestro vicentino Angelo Gilberto Perlotto, uno dei più importanti interpreti italiani dell’iperrealismo scultoreo in ferro. L’anteprima. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Pantheon, la casa-museo dell’artista Luigi Serafini è sotto sfratto

Al museo Barbella la mostra fotografica Prospettica Mente: gli scatti di Mariangela Ottaviano per i concerti di Luigi Friotto

Collezione di Mineralogia "Museo Luigi Bombicci" - SMA Unibo

A Londra, al John Soane's Museum: la casa-museo di sir John Soane (1753-1837), architetto e grande collezionista d'arte e di antichità . Progetto lui stesso la casa e la allestì come un museo. Poi la donò allo Stato. Un vero gioiello: c'è persino il sarcofago del

MUSEO LUIGI BAILO - Il Museo “Luigi Bailo” è stato sottoposto negli ultimi tre anni a importanti lavori di ristrutturazione per esigenze di consolidamento strutturale e messa a norma, appena conclusi. Si legge su exibart.com

Il museo del tessile Martinelli Ginetto e il centro storico - Domenica 30 gennaio a Leffe sarà possibile partecipare a una visita dal titolo “Il museo del tessile Martinelli Ginetto e il centro storico”. Da bergamonews.it