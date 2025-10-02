Il Museo Luigi D’Agostino Ginetto di Verona ospita la mostra Ferro e Realtà Velate di Gibo

Dal 5 ottobre al 9 novembre 2025, il Museo Luigi D’AgostinoGinetto” di Verona ospiterà la grande esposizione “Ferro e Realtà Velate di Gibo”, dedicata al maestro vicentino Angelo Gilberto Perlotto, uno dei più importanti interpreti italiani dell’iperrealismo scultoreo in ferro. L’anteprima. 🔗 Leggi su Veronasera.it

