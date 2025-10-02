Il municipio vuole riqualificare Torpignattara | più controlli sui rifiuti e un tavolo con gli abitanti
La progressiva scomparsa di alcune storiche attività, unita a problemi nella gestione dei rifiuti e del mantenimento del decoro hanno messo da tempo in allarme i residenti e i commercianti di Torpignattara. A luglio a lanciare l’allarme sulla situazione del quartiere era stata Paola Signorini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: municipio - vuole
La ludoteca non esiste più. Così il municipio vuole riaprire l’immobile chiuso da cinque anni
Cinecittà, anche il municipio VII vuole aprire una “stanza del commiato”
Massimiliano Umberti Presidente IV Municipio. . Il video è lungo, ma per raccontare i lavori in Municipio ci vuole tempo. Stiamo ribaltando il territorio, non abbiamo intenzione di fermarci! Cinque cantieri in contemporanea : San Basilio Colli Aniene Tiburt - facebook.com Vai su Facebook
Cinecittà, anche il municipio VII vuole aprire una “stanza del commiato” https://ift.tt/PVlZBTt - X Vai su X