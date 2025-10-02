Il motorsport dice addio a Claudio Lombardi

A 83 anni se n’è andato il genio silenzioso che fece sognare gli appassionati con i suoi motori. Geniale e appassionato, a lui si devono progetti e intuizioni che hanno fatto vincere Lancia e, in pista, la Aprilia. Se ne è andato oggi Claudio Lombardi, uno dei più grandi ingegneri italiani del motorsport, un uomo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

