Il mio cammino si interrompe qui | Sinner da forfait a Shanghai | Persi un sacco di punti

Dopo il trionfo a Pechino, dove ha sconfitto Learner Tien per 6-2, 6-2 aggiudicandosi il suo 21° titolo ATP e il terzo stagionale, Jannik Sinner sembrava lanciato verso un finale di stagione da protagonista. In Cina l'azzurro ha confermato il grande stato di forma soprattutto psicologica visti i tanti acciacchi, battendo anche Alex de Minaur in semifinale. Ma adesso è arrivata una notizia che ha sconvolto i tanti supporters del tennista, ovvero quella che riguarda la scelta di non scendere in campo al Masters 1000 di Shanghai.

