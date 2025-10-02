Il mio cammino di Bill Bennett proiezione speciale al cinema Rouge et Noir

Proiezione speciale lunedì 6 ottobre alle 19:00 del film “Il mio cammino di Bill Bennett”.Un uomo australiano, quasi sessantenne, intraprende gli 800 chilometri del Cammino di Santiago senza un motivo preciso. Lungo il Cammino Francese, tra fatica, dolore e incontri inattesi, si apre a un viaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

