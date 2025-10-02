Il Ministro Tajani lascia la Camera dei Deputati dopo l' informativa su Gaza e Flotilla – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha lasciato Palazzo Montecitorio dopo l'informativa resa alla Camera dei Deputati sulla situazione in Medio Oriente e sulla Global Sumud Flotilla. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

ministro - tajani

