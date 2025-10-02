Il merito e il bisogno ieri e oggi | Claudio Martelli alla Camera di commercio di Salerno

La rassegna “Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura” torna a Salerno con un incontro che mette al centro uno dei grandi protagonisti della vita pubblica italiana degli ultimi decenni: Claudio Martelli. L’appuntamento è per martedì 7 ottobre alle 18.30 nel Salone Genovesi della Camera di Commercio di Salerno, dove Martelli presenterà il suo libro “Il merito, il bisogno e il grande tumulto” (La nave di Teseo). A dialogare con lui sarà lo storico Carmine Pinto. Il volume è il racconto di una vita segnata dall’impegno civile e politico, animata da indignazione ma anche da speranza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it