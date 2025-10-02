Il mercato delle due ruote torna in positivo a settembre | +11,13% Boom degli scooter tengono le moto
Il mercato delle due ruote a settembre torna in positivo dopo la frenata di agosto. Emerge dai dati di Confindustria Ancma, l’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, secondo cui la crescita complessiva è stata dell’ 11,13% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, con 30.658 veicoli messi in strada. Si registra in particolare un salto in avanti del 24,05% per gli scooter, con 18.329 unità vendute, mentre “sfiorano la parità con settembre 2024 le moto, che flettono dell’1,26% (140 unità in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno), targando 10.997 mezzi”, si legge nel comunicato di Ancma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
