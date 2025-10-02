Il mercato del lavoro si è fermato
I segnali erano già visibili da mesi. Ma i numeri diffusi dall’Istat per agosto ora lo confermano: il mercato del lavoro italiano si è fermato. Ad agosto, si contano 57mila occupati in meno rispetto al mese precedente. E come ormai accade da tempo, gli unici a crescere sono i lavoratori senior con più di cinquant’anni, che restano al lavoro più a lungo per effetto dell’aumento dell’età pensionabile o che continuano anche a lavorare dopo la pensione. E mentre crollano i contratti sia a tempo indeterminato sia a termine, aumentano invece (seppur di poco) solo gli autonomi. Ad agosto, tra gli over 50 si contano 69mila occupati in più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
