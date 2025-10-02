Tempo di lettura: 2 minuti Il 2-2 strappato all’Euganeo ha confermato la solidità e la crescita dell’ Avellino. Nonostante la lunga trasferta infrasettimanale e le energie spese, i biancoverdi hanno mostrato carattere e continuità, restando imbattuti per la quarta gara consecutiva. Il rientro a casa è stato immediato: treno all’alba, pranzo veloce e allenamento al Partenio-Lombardi sotto una pioggia battente. La seduta è stata calibrata tra scarico e lavoro ordinario, con lo staff che ha posto l’accento soprattutto sulla fase difensiva, unico vero punto dolente emerso contro i veneti. In attacco, infatti, la squadra ha già dimostrato di poter contare su otto marcatori diversi dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Mantova all’orizzonte, l’Avellino ritrova Sounas