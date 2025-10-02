Il maestro dei saldatori | Chiamato dal Politecnico
C’è anche un po’ di Imola nella moto del Polimi Motorcycle Factory, squadra corse del Politecnico di Milano, protagonista nel Dunlop Civ Moto3. Già, perché tutte le saldature del telaio e del serbatoio del mezzo sono state fatte dall’imolese Giancarlo Donatini, guru della specialità con attività in via Riccione. Il prototipo, realizzato in gran parte all’interno dell’istituto universitario meneghino, è un progetto ideato e realizzato in toto dagli studenti. Un team di giovanissimi prospetti della scienza e della tecnologia che, dopo i successi nella classe ‘Petrol’ del mondiale MotoStudent, hanno deciso di confrontarsi con il campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
