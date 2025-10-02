Il M5s risponde a Daniele Silvetti | La fiducia dei cittadini si conquista con i fatti non con i post sui social

Anconatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle risponde al sindaco di Ancona Daniele Silvetti che nella giornata di ieri, mercoledì 1 ottobre, con un post su Facebook ha toccato svariati temi, tra cui quello della modernizzazione della città in corso grazie alla sua amministrazione.Ebbene. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: risponde - daniele

Daniele Silvetti risponde ancora a Valeria Mancinelli: «Ancona e il suo porto non possono essere strumenti di disinformazione di massa»

Conerobus, il sindaco Daniele Silvetti sbotta: «Basta bugie, ereditati 7 milioni di perdite» - C’è anche il dibattito politico sui mille guai della partecipata del trasporto pubblico cittadino. Secondo corriereadriatico.it

Bugaro a Mancinelli, 'inesistente la divisione con Silvetti' - "Valeria Mancinelli si presenta e subito la spara grossa, vaticinando una (inesistente) divisione tra me e Daniele Silvetti". Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: M5s Risponde Daniele Silvetti