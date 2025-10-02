Il lungomare del sole diventa un’oasi verde | Darà slancio alla zona sud
Riaperto il cantiere del Lungomare del sole in viale Torino, che tra dune naturali, nuove alberature e il percorso per bici e pedoni, darà seguito al primo tratto realizzato prima dell’estate, tra piazzale Marinai d’Italia e viale Canova. L’intento dell’amministrazione è di "ultimare questa parte fino al Bagni 29 prima dell’estate per poi completare l’intera opera fino al confine con Misano Adriatico entro la primavera del 2027, regalando alla città un waterfront moderno, sostenibile e integrato con l’ambiente circostante". La ditta ingaggiata per il lungomare provvederà intanto a sistemare due punti ammalorati nel primo tratto vicino al parcheggio di viale Da Vinci e, più a sud, lungo la ciclabile bidirezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dopo l'estate ripartiti i lavori per il nuovo lungomare del Sole: investimento da 6,3 milioni di euro
Il lungomare del sole diventa un’oasi verde: "Darà slancio alla zona sud" - Ripartono i lavori che termineranno nel 2027: il nuovo waterfront avrà alberi, dune naturali e percorsi sostenibili. msn.com scrive