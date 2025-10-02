Il lungomare del sole diventa un’oasi verde | Darà slancio alla zona sud

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaperto il cantiere del Lungomare del sole in viale Torino, che tra dune naturali, nuove alberature e il percorso per bici e pedoni, darà seguito al primo tratto realizzato prima dell’estate, tra piazzale Marinai d’Italia e viale Canova. L’intento dell’amministrazione è di "ultimare questa parte fino al Bagni 29 prima dell’estate per poi completare l’intera opera fino al confine con Misano Adriatico entro la primavera del 2027, regalando alla città un waterfront moderno, sostenibile e integrato con l’ambiente circostante". La ditta ingaggiata per il lungomare provvederà intanto a sistemare due punti ammalorati nel primo tratto vicino al parcheggio di viale Da Vinci e, più a sud, lungo la ciclabile bidirezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il lungomare del sole diventa un8217oasi verde dar224 slancio alla zona sud

© Ilrestodelcarlino.it - Il lungomare del sole diventa un’oasi verde: "Darà slancio alla zona sud"

In questa notizia si parla di: lungomare - sole

Dopo l'estate ripartiti i lavori per il nuovo lungomare del Sole: investimento da 6,3 milioni di euro

lungomare sole diventa un8217oasiIl lungomare del sole diventa un’oasi verde: "Darà slancio alla zona sud" - Ripartono i lavori che termineranno nel 2027: il nuovo waterfront avrà alberi, dune naturali e percorsi sostenibili. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lungomare Sole Diventa Un8217oasi