Il liceo Leopardi saluta le matricole Ospite il rettore

Accolti i nuovi studenti delle classi prime al Liceo classico linguistico Giacomo Leopardi di Macerata, con la tradizionale Festa della Matricola a conclusione del Progetto Accoglienza. In apertura la performance canora di Carolina Galassi (4GL) con "Imagine" di John Lennon. Laura Crucianelli e Nicholas Fontana, docenti di Lettere del Liceo, hanno avviato la cerimonia, con il saluto del nuovo dirigente scolastico Simone Cartuccia: "La Festa della matricola è il trampolino di lancio delle nuove classi - ha detto Cartuccia - che si avviano in un percorso di cinque anni in cui plasmeranno le loro coscienze grazie a studi ed esperienze". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il liceo Leopardi saluta le matricole. Ospite il rettore

