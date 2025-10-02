Il leggero sospetto del centrosinistra sul campo largo
Firenze, 2 ottobre 2025 – Dopo il risultato marchigiano – elezioni in bilico, ci era stato detto; sì, ma di dieci punti – c’è chi nel centrosinistra viene colto da un leggero sospetto: non è che il Campo Largo (CL) non è sufficiente? Lo ha ammesso pure Eugenelly Giani, che qua ha varato, come Matteo Ricci nelle Marche, il Campo Ultra Largo, grandangolare persino: “Sicuramente occorre non solo essere campo largo, occorre saper prospettare proposte e soluzioni di governo, autorevolezza, perché poi le idee camminano sulle gambe degli uomini”, ha detto il presidente toscano spiegando che (ovviamente) da queste parti le cose vanno diversamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ho il lievissimo sospetto che la narrazione delle barche a Portopalo, con gli eroici Parlamentari italiani PD+M5S+Avs che dovevano salpare oggi (in leggero ritardo di 15 giorni) per Gaza, sia un filo imprecisa e che in realtà pure le barche di Tunisi finiranno a - X Vai su X
Ma guarda? il curriculum di Beatrice Venezi è molto migliore di quello che aveva il suo predecessore al momento della nomina. Viene il "lieve sospetto" che le proteste siano solo di carattere politico. - facebook.com Vai su Facebook
