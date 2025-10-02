Due esclusioni eccellenti in provincia di Ancona. Due assessori uscenti che non sono riusciti a entrare in Consiglio. Sono Goffredo Brandoni e Chiara Biondi, con deleghe a Bilancio e trasporti regionali il primo e Cultura la seconda. Parla di "amarezza" Brandoni per il risultato ottenuto. Cinque anni fa non riuscì a entrare dirattamente in Consiglio regionale per 50 voti, questa volta per 90. Le idee sulla mancata elezioni sono chiare: "E’ mancata la mia città, Falconara. Oltre 400 voti in meno sono tanti. Ne bastavano 100 e la storia sarebbe stata diversa. E’ andata così". Di sicuro Brandoni ha spiegazioni su quei voti in meno: "Eravamo in tanti per il bacino falconarese, anche perchè alcuni anconetani hanno potuto contare anche su appoggi qui da Falconara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ko degli ex assessori: "Fuori per cento voti. Tradito da Falconara"