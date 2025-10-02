Il grande sbaglio che molti genitori commettono nella routine dei figli | il parere della tata

Raccontando il proprio lavoro e le osservazioni raccolte negli anni con diverse famiglie, una tata inglese ha individuato un aspetto spesso trascurato nella crescita dei bambini: l’importanza del gioco libero, fondamentale per esplorare, socializzare e imparare dai propri errori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

