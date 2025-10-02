Il governo rinvia il decreto delle 6 ore Nessuna restrizione per la nuova campagna olearia

Gamberorosso.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sostanziale inapplicabilità della disposizione e la pressione delle associazioni del settore olivicolo hanno spinto il ministro dell'Agricoltura a rinviare di un anno il decreto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il governo rinvia il decreto delle 6 ore nessuna restrizione per la nuova campagna olearia

© Gamberorosso.it - Il governo rinvia il “decreto delle 6 ore”. Nessuna restrizione per la nuova campagna olearia

In questa notizia si parla di: governo - rinvia

