Mentre con umanità e coraggio la Global Sumud Flotilla si dirige verso Gaza, in acque internazionali prima e poi palestinesi, non certo israeliane, il governo Meloni ordina alla nave militare italiana, che fungeva da finta scorta, di tornare indietro e lasciare sole persone che, disarmate, vogliono portare solo aiuti allo stremato popolo palestinese vittima di genocidio da parte dello stato israeliano. I nazionalisti e sovranisti di destra alla guida del nostro Paese lasciano quindi soli connazionali colpevoli di umanità che rischiano di essere militarmente attaccati da uno stato che sta agendo con metodi terroristici e criminali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governo lascia soli i membri della Flotilla: una fuga da codardi per i presunti nazionalisti