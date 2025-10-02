Il governo approva il documento di finanza pubblica | crescita 2025 +0,5% deficit Pil al 3% Si punta alla riduzione dell' Irpef per i redditi fino a 50mila euro

La crescita dell’Italia nel 2025 si attesta a +0,5%, il rapporto deficitPil al 3%. Il documento di programmazione di finanza pubblica approvato dal Cdm aggiorna le previsioni sui conti e traccia la rotta in vista della prossima legge di bilancio. La manovra, specifica il Mef, «avrà come obiettivo la ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro». 🔗 Leggi su Feedpress.me

