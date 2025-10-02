Il governo approva il documento di finanza pubblica | crescita 2025 +0,5% deficit Pil al 3% Si punta alla riduzione dell' Irpef per i redditi fino a 50mila euro
La crescita dell’Italia nel 2025 si attesta a +0,5%, il rapporto deficitPil al 3%. Il documento di programmazione di finanza pubblica approvato dal Cdm aggiorna le previsioni sui conti e traccia la rotta in vista della prossima legge di bilancio. La manovra, specifica il Mef, «avrà come obiettivo la ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro». 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: governo - approva
Il governo approva il Piano carceri: 10mila posti in più entro il 2027. Con la riforma, è doppietta sulla giustizia
Roma davvero Capitale: il governo approva la riforma. Meloni: «Restituiamo alla città il suo valore e investiamo sul futuro della Nazione» (video)
CdM approva riforma del voto, stretta del Governo su condotta a scuola: promossi con 7, con il 6 rimandati e “elaborato su educazione civica”
+++ #ENERGIA, ADESSO E' UFFICIALE: L'#ITALIA TORNA AL #NUCLEARE!!! IL GOVERNO APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE, "TORNIAMO PROTAGONISTI NELLE MIGLIORI TECNOLOGIE" | DETTAGLI - X Vai su X
lentepubblica. FASSounds · High Energy. Scopri le principali notizie di oggi 25 settembre sulla Pubblica Amministrazione e non solo: - Furti attraverso uso dei ponteggi: anche la ditta è responsabile - Salario minimo: il Senato approva la delega al Governo, il d - facebook.com Vai su Facebook
Il governo approva il documento di finanza pubblica: crescita 2025 +0,5%, deficit/Pil al 3%. Si punta alla riduzione dell'Irpef per i redditi fino a 50mila euro - La crescita dell’Italia nel 2025 si attesta a +0,5%, il rapporto deficit/Pil al 3% . Lo riporta gazzettadelsud.it
Manovra 2026, Cdm approva documento programmatico finanza pubblica: novità e cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, Cdm approva documento programmatico finanza pubblica: novità e cosa prevede ... Da tg24.sky.it