Il Golpe di Giorgia Cinque date al Forum e un quartetto d’archi | La mia voce dall’anima

"E non è facile guardare sotto se è troppo alto E non è facile guardare il buio se il buio è tanto" canta Giorgia in “Golpe”, la ballata di Calcutta, Davide Petrella e Dardust a cui affida le redini del suo ritorno discografico col successore di “Blu” in uscita a breve. Vertigini e oscurità che il successo sanremerse de “La cura per me” ha relegato in un angolo restituendole il sorriso grazie anche al successo incontrato in estate dal tour del trentennale di “Come saprei” atteso ora nei palazzi dello sport con tre tappe al Forum, il 13 dicembre e poi, ancora, il 23 e 24 marzo 2026. Un viaggio nelle sue canzoni che vede l’eroina di “Girasole” affiancata dal direttore musicale Gianluca Ballarin al piano, Fabio Visocchi alle tastiere, Sonny T al basso, Mylious Johnson alla batteria, e un quartetto d’archi composto da Caterina Coco, Alessio Cavalazzi, Matteo Lipari, Valentina Sgarbossa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
