Il Giro al Sas riceve la World Athletics Heritage Plaque
A pochi giorni dalla partenza del 78° Giro al Sas di Trento, per la gara trentina è arrivata la prestigiosa onorificenza Heritage Plaque, assegnata da World Athletics, la federazione mondiale per un contributo eccezionale alla storia mondiale e allo sviluppo dello sport dell'atletica leggera e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
78° Giro Al Sas, torna la sfida tra Charles Rotich e Yeman Crippa. In 23 a caccia di onori - Sabato 4 ottobre il campione in carica Charles Rotich di nuovo al via, si riaccende la sfida contro Yeman Crippa ... Scrive tuttosport.com
Heritage Plaque per il Giro al Sas - Quando manca una settimana alla 78esima edizione, arriva un prestigioso riconoscimento per il Giro al Sas di Trento. Da fidal.it