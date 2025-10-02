Il Giro al Sas riceve la World Athletics Heritage Plaque

A pochi giorni dalla partenza del 78° Giro al Sas di Trento, per la gara trentina è arrivata la prestigiosa onorificenza Heritage Plaque, assegnata da World Athletics, la federazione mondiale per un contributo eccezionale alla storia mondiale e allo sviluppo dello sport dell'atletica leggera e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

