Il GF a Uomini e Donne tra i corteggiatori di Cristiana Anania c'è anche un ex del reality | Sembra figlio di Zerbi

Il percorso della tronista a Uomini e Donne è cominciato da poco, ma la siciliana già sembra avere le idee chiare sui suoi corteggiatori: tra questi c'è un ex gieffino e tentatore di Temptation Island, che ha catturato la sua attenzione. Ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne (@uominiedonne) - X Vai su X

Un esercito di 12 milioni di donne e uomini a cui è dedicata una giornata speciale dove si celebra l'amore, il valore della famiglia, la tradizione e la memoria. I nonni aiutano anche piano sul economico: uno su tre fa la differenza nel bilancio. Articolo completo - facebook.com Vai su Facebook

Il GF a Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Cristiana Anania c’è anche un ex del reality: “Sembra figlio di Zerbi” - Il percorso della tronista a Uomini e Donne è cominciato da poco, ma la siciliana già sembra avere le idee chiare sui suoi corteggiatori: tra questi ... Come scrive fanpage.it

Uomini e Donne, Emanuele Fiori, corteggiatore di Cristiana Anania, è un ex concorrente del GF - Tra i nuovi concorrenti della tronista di Uomini e Donne, Cristiana Anania, c'è anche un noto ex gieffino: Emanuele Fiori! Si legge su msn.com