Il genio e l' infinito il concerto su Mozart e Salieri al Complesso di San Michele

Venerdì 3 ottobre, alle ore 20, si terrà a Salerno il concerto "Il Genio e l’infinito. Mozart e Salieri. Leggenda e verità". L'evento si svolgerà presso la Sala del Cenacolo del Complesso di San Michele e rappresenta l'appuntamento conclusivo della rassegna "San Michele in Musica", organizzata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it