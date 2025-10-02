Il genio e l' infinito il concerto su Mozart e Salieri al Complesso di San Michele

Salernotoday.it | 2 ott 2025

Venerdì 3 ottobre, alle ore 20, si terrà a Salerno il concerto "Il Genio e l'infinito. Mozart e Salieri. Leggenda e verità". L'evento si svolgerà presso la Sala del Cenacolo del Complesso di San Michele e rappresenta l'appuntamento conclusivo della rassegna "San Michele in Musica", organizzata.

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genio - infinito

