Il genio e l' infinito il concerto su Mozart e Salieri al Complesso di San Michele
Venerdì 3 ottobre, alle ore 20, si terrà a Salerno il concerto "Il Genio e l’infinito. Mozart e Salieri. Leggenda e verità". L'evento si svolgerà presso la Sala del Cenacolo del Complesso di San Michele e rappresenta l'appuntamento conclusivo della rassegna "San Michele in Musica", organizzata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: genio - infinito
? NOVITÀ IN LIBRERIA ? Flavio De Marco CARMELO BENE Il Superuomo del Teatro Italiano Carmelo Bene non è stato solo un genio istrionico, ma un autentico filosofo post-nietzschiano, che ha trasformato la sua stessa esistenza in un “capolavoro vive - facebook.com Vai su Facebook
Concerto a Roma: il genio di Mozart risuona al Teatro Villa Torlonia - Concerto a Roma al Teatro Villa Torlonia: LA MUSICA E' UNA COSA MERAVIGLIOSA di Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo mentelocale.it
Skudlik esplora il genio di Mozart - Chiusura in bellezza, questo pomeriggio alla Basilica di Santa Maria della Passione (via Conservatorio 16) per la settima rassegna Due Organi in Concerto, quest anno col sottotitolo «Amadeus laudans ... Si legge su ilgiornale.it