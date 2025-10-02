Il generale Masiello | Se si va in guerra non combatte solo l’Esercito ma l’Italia intera

(Adnkronos) – Nel nuovo episodio di State Sicuri, il video podcast di Adnkronos dedicato alla sicurezza che cambia, Giorgio Rutelli ha ospitato il Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Un dialogo a tutto campo che ha toccato i grandi scenari internazionali, le sfide della trasformazione culturale e tecnologica delle Forze.

generale masiello guerra combatteIl gen. Masiello: “Se si va in guerra non combatte solo l’Esercito, ma l’Italia intera” - Droni, intelligenza artificiale e giovani: il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e lo scenario internazionale instabile ... Come scrive msn.com

