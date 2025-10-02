Il Garante | Sciopero 3 ottobre illegittimo senza preavviso

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha dichiarato illegittimo lo sciopero generale previsto per il 3 ottobre. Nel provvedimento, il Garante ha respinto il richiamo dei sindacati all’articolo che consente lo sciopero senza preavviso «nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori». L’Autorità ha dunque inviato un’indicazione immediata ai sindacati, ricordando che il mancato rispetto della normativa può comportare l’avvio di un procedimento di valutazione del comportamento. Il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha commentato: «Il nostro sciopero pienamente legittimo, impugniamo delibera». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Garante: «Sciopero 3 ottobre illegittimo senza preavviso»

