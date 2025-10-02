Il Garante | ' Mancato preavviso illegittimo lo sciopero Landini | Impugneremo il no Corteo a Firenze lanciata bomba carta
Diversi gli scioperi e le agitazioni sindacali. Tra i settori interessati ci sono trasporto pubblico locale e ferroviario. Meloni attacca: «Rivoluzione? Weekend lungo». E Landini: «Offende». Schlein: «La premier smetta di criminalizzare ogni piazza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: garante - mancato
Il Garante: «Mancato preavviso, illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani» | Torino, manifestanti in aeroporto
Il Garante: "Mancato preavviso, illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani" | Treni, metro: gli orari e le fasce di garanzia
Il Garante: "Mancato preavviso, illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani". Meloni attacca: rivoluzione? Weekend lungo
? LEGGI L'ARTICOLO -> https://tinyurl.com/mpn83mzf - Il Garante resta un obiettivo mancato a Corigliano-Rossano. Mentre da noi è naufragata ogni discussione sul tema, i comuni dell’ambito territoriale Paola-Cetraro hanno già agito istituendo ufficialmente - facebook.com Vai su Facebook
La commissione di garanzia contro i sindacati: “Il mancato adeguamento porterà all’apertura di un procedimento di valutazione”. Piantedosi: “Pronti a qualunque scenario” - X Vai su X
Sciopero 3 ottobre, il Garante: “Mancato preavviso, è illegittimo”. Cosa può succedere? - Scontro tra Cgil e Garante sugli scioperi: proclamazione senza preavviso di 10 giorni. Lo riporta blitzquotidiano.it
Per il Garante sciopero generale illegittimo senza preavviso - ROMA (ITALPRESS) – La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato “illegittimo” lo sciopero generale proclamato per domani, “in violazione dell’obbligo legale di preavviso, pre ... Da lanuovasardegna.it