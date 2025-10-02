Il Garante | ' Mancato preavviso illegittimo lo sciopero Landini |  Impugneremo il no Corteo a Firenze lanciata bomba carta 

Diversi gli scioperi e le agitazioni sindacali. Tra i settori interessati ci sono trasporto pubblico locale e ferroviario. Meloni attacca: «Rivoluzione? Weekend lungo». E Landini: «Offende». Schlein: «La premier smetta di criminalizzare ogni piazza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il garante mancato preavviso illegittimo lo sciopero landini 160impugneremo il no160corteo a firenze lanciata bomba carta160

