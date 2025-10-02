Il Garante | Mancato preavviso illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani | Torino manifestanti in aeroporto

Xml2.corriere.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono diversi gli scioperi e le agitazioni sindacali. Tra i settori interessati ci sono quelli del trasporto pubblico locale e quello ferroviario. E anche oggi mobilità a rischio (per un altro stop). Tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

il garante mancato preavviso illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani 160torino manifestanti in aeroporto

© Xml2.corriere.it - Il Garante: «Mancato preavviso, illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani» | Torino, manifestanti in aeroporto

In questa notizia si parla di: garante - mancato

garante mancato preavviso illegittimoGarante, illegittimi sciopero generale senza preavviso - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, "in violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dall ... Come scrive ansa.it

garante mancato preavviso illegittimo"Illegittimi gli scioperi generali senza preavviso". Il monito del Garante - L'Autorità alle organizzazioni sindacali: "Il mancato adeguamento comporta l'apertura di un procedimento di valutazione del comportam ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Garante Mancato Preavviso Illegittimo