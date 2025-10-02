Il Garante | Mancato preavviso illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani Meloni attacca | rivoluzione? Weekend lungo

Diversi gli scioperi e le agitazioni sindacali. Tra i settori interessati ci sono trasporto pubblico locale e ferroviario. Meloni attacca: «Rivoluzione? Weekend lungo». E Landini: «Offende». Schlein: «La premier smetta di criminalizzare ogni piazza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il Garante: «Mancato preavviso, illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani» | Torino, manifestanti in aeroporto

Il Garante: "Mancato preavviso, illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani" | Treni, metro: gli orari e le fasce di garanzia

Il Garante: "Illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani. Manca il preavviso" - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, giovedì 2 ottobre 2025, valuta illeggitimo lo sciopero generale proclamato per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre 2025, per la violazio ...

