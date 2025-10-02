Il Garante | Illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani Manca il preavviso
La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, giovedì 2 ottobre 2025, valuta illeggitimo lo sciopero generale proclamato per la giornata di domani, venerdì 3 ottobre 2025, per la violazione “dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690”. Lo si legge in una nota in cui si precisa che il Garante ha ritenuto “inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. 🔗 Leggi su Tpi.it
