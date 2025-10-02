Il Garante contro la Cgil | Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso
La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, «in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690». Lo si legge in una nota in cui si precisa che nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto «inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: garante - cgil
Garante: “Illegittimo lo sciopero generale della Cgil e Usb”. Manca il preavviso. I sindacati rischiano un procedimento
LAVORO¦L'amministrazione comunale di Crotone annuncia la sottoscrizione dell'accordo integrativo con il personale non dirigente, ma Cgil frena e chiama in causa il garante Aran https://tinyurl.com/3bjvzv8r - facebook.com Vai su Facebook
Biblioteca di #Foggia, la FP CGIL: “Ok il cronoprogramma, ma servono garanzie per i lavoratori” - X Vai su X
Sciopero generale 3 ottobre, il Garante dà ragione al governo: “Senza preavviso è illegittimo” - Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso indetto dai sindacati, dopo gli abbordaggi delle imbarcazioni della Flotilla, compiuti da Israel, per ... Si legge su fanpage.it
Il Garante: 'Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso'. Meloni attacca: 'Di venerdì per il weekend lungo'. Landini: 'Offende' - "Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante" come Gaza "non avessero indetto uno ... Segnala ansa.it