Il futuro del welfare dalle aziende al territorio piacentino | un incontro a Palazzo Farnese
"Il futuro del welfare: dalle aziende al territorio": se ne parlerà lunedì 6 ottobre a Piacenza nella cornice di Palazzo Farnese, nel salone Pierluigi, nel corso di un incontro aperto alle aziende del territorio, agli ordini professionali e agli amministratori locali. A organizzare l'evento è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: futuro - welfare
Mulè, ‘Inps guida il welfare del futuro, investire sull’educazione generazionale è la priorità’
Il welfare del futuro: "Patto tra coop e imprese per creare nuovo lavoro"
Generali Italia al Meeting 2025: lavoro, welfare e futuro sostenibile
La vera scommessa per il futuro del welfare è costruire un sistema moderno e inclusivo: diritto alla formazione, previdenza complementare per i giovani, tutele per le donne e diritti per i lavoratori autonomi. È il messaggio che ho voluto mandare all'assemblea - X Vai su X
Jazz’Inn – innovazione, territorio e futuro si incontrano in 5 comuni del Molise! Una settimana di laboratori dedicati agli amministratori, tra welfare, digitale, rigenerazione, turismo e tanto altro. E dopo ogni incontro, una visita tra le bellezze del territorio e un pra - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro del welfare, dalle aziende al territorio piacentino: un incontro a Palazzo Farnese - "Il futuro del welfare: dalle aziende al territorio": se ne parlerà lunedì 6 ottobre a Piacenza nella cornice di Palazzo Farnese, nel salone Pierluigi, nel corso di un incontro aperto alle aziende del ... Secondo ilpiacenza.it
Welfare aziendale: quando le imprese investono sul benessere dei dipendenti - Tra le novità un’applicazione consente di offrire ai dipendenti voucher da spendere sul territorio in cambio di servizi di supporto psicologico ... Segnala rainews.it