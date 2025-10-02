Il Fuoco di Stormé | la rivolta è adesso – Firenze sarà lesbica e in marcia

2 ott 2025

Concentramento ore 15:30, Piazza Santa Croce, Firenze Il 5 ottobre 2025, la città sarà teatro di una marcia che rinnova l'eredità della rivolta di Stonewall, con un messaggio di resistenza e autodeterminazione. La scintilla di Stormé DeLarverie La rivolta iniziò la notte del 28 giugno 1969. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

