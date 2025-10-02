Il Football Video Support punisce l'Italia ai Mondiali U20 | Cuba pareggia due volte col VAR a chiamata

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amaro pareggio per l'Italia Under 20 di Nunziata nella seconda partita dei Mondiali di categoria: in vantaggio 2-0 si sono fatti rimontare due volte su rigore da Cuba. Che ha sfruttato al meglio la FVS, il VAR a chiamata che ha obbligato l'arbitro ad andare al monitor e correggere le decisioni iniziali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

