Il Foggia rischia una trasferta da incubo a Bergamo tra voli cancellati e sciopero treni | cos'è successo
Il Foggia si prepara ad affrontare la trasferta di Bergamo per affrontare l'Atalanta U23 in Serie C. Un viaggio che rischia di trasformarsi in un incubo a livello logistico anche per via dello sciopero generale dei treni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Calcio: Annullati i voli, il Foggia rischia di partire per Bergamo in pullman FOGGIA – Fine settimana un po' travagliato in vista della trasferta di Bergamo. I ragazzi di Delio Rossi sabato affronteranno l'Atalanta under 23 a Caravaggio e la società aveva prenotat