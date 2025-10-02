Il film del giorno di Fantozzi | Ci sono 50 possibilità su 100

Il film del giorno di Matteo Fantozzi è sulle possibilità, precisamente quando ce ne sono 50 su 100. Una scelta molto delicata e che lascia tutti senza parole. Un film commovente e pieno di senso, di grande dolore all’interno del cuore delle situazioni e che può raccontarci un aspetto molto delicato con grandissimo tatto. (Youtube Eagle Pictures) TvPlay.it Il film è 50 e 50 diretto da Jonathan Levine e con protagonista Joseph Gordon-Levitt, al suo fianco anche Seth Rogen tra gli altri. Un film che parla di tumore e di malattia giovanile, in grado di colpire nell’anima e di regalarci grandi emozioni. 🔗 Leggi su Tvplay.it

