D al 3 al 5 ottobre, le strade, i parchi e gli orti botanici delle città italiane si animeranno di suoni, colori e profumi: torna, infatti, Urban Nature, il festival diffuso del WWF che, giunto alla nona edizione, invita a guardare la città con occhi nuovi. Non solo cemento e traffico, ma luoghi dove la natura fiorisce e si intreccia con la vita quotidiana e dove cittadini di tutte le età possono scoprire quanto il verde urbano sia essenziale per il benessere di tutti. Un nuovo gorilla è nato allo Zoosafari di Fasano: la tenera storia di Tonka e del suo cucciolo X Urban Nature WWF, le città come ecosistemi viventi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il festival diffuso sarà un viaggio alla scoperta degli spazi verdi urbani, tra osservazione, gioco e riflessione, per comprendere il valore della biodiversità e il ruolo della natura nella vita quotidiana